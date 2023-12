Sardoal promove exposição “Presépios – O imaginário de Barcelos”

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, tem patente a exposição “Presépios – O imaginário de Barcelos” até ao dia 12 de Janeiro de 2024. Segundo nota do município, no âmbito da quadra natalícia e com o intuito de enaltecer a fé e a religiosidade, estão expostos 14 presépios da colecção do Museu de Olaria de Barcelos, que dão a conhecer diferentes representações da natividade. A exposição iniciou dia no 6 de Dezembro e vai decorrer até 12 de Janeiro do próximo ano, podendo ser visitada de terça a sábado das 15h00 às 20h00.