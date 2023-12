Smart Talks no concelho de VFX inspiram jovens

A Escola Secundária Reynaldo dos Santos, em Vila Franca de Xira, foi a escolhida para dar as boas-vindas a uma nova série de Smart Talks promovidas pelo município, visando estimular a reflexão sobre os desafios e estratégias para orientar os percursos profissionais e pessoais dos estudantes. A primeira sessão, intitulada “Ser Artista no século XXI”, reuniu um público composto por jovens das turmas de artes e do curso profissional de técnico de fotografia das escolas secundárias do concelho. Em nota de imprensa, o município refere que o evento contou com a participação do professor de artes, Rui Mouro, além dos Embaixadores da Juventude, John Viana e Maria Papa. Os palestrantes destacaram a importância de começar a praticar e testar novas ideias desde cedo de forma a descobrir paixões e desenvolver habilidades essenciais. A segunda edição das Smart Talks realizou-se na Casa da Juventude de Alverca do Ribatejo e foi dedicada ao tema “Turismo e Empreendedorismo - Caminhos possíveis?”.