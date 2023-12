Tuna da Universidade Sénior da Chamusca em concerto de Natal

Iniciativa contou com uma plateia entusiasmada que, em algumas ocasiões, acompanhou os elementos do coro nas canções.

A Tuna da Universidade Sénior da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande actuou no sábado, 16 de Dezembro, na Igreja de São Pedro, num espectáculo onde se interpretou temas musicais alusivos à época natalícia e à Chamusca. A iniciativa contou com uma plateia entusiasmada que, em algumas ocasiões, acompanhou os elementos do coro nas canções.