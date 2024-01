Município de Santarém oferece prendas de Natal aos alunos mais novos

A Câmara de Santarém manteve a tradição de oferecer um presente aos alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do concelho. O vice-presidente do município, João Teixeira Leite, marcou presença nas Festas de Natal da EB 1 da Póvoa da Isenta, Vale de Santarém e na EB1 e Jardim de Infância de Abitureiras, acompanhado pela Chefe de Divisão da Educação, Vânia Horta e pelos presidentes de junta de freguesia.

João Teixeira Leite referiu, citado em nota de imprensa, que “mais do que a prenda em si, este ano temos a possibilidade de através de montagens de peças tipo Lego de um monumento da cidade, oferta neste Natal, que vai permitir momentos de convívio e diversão, em contexto familiar e/ou escolar e sobretudo de forma didática irá reforçar a ligação das nossas crianças ao património do nosso concelho”.