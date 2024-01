Abrantes volta a ser reconhecido como município familiarmente responsável

Município de Abrantes recebeu, pelo décimo segundo ano consecutivo, o galardão de Autarquia Mais Familiarmente Responsável.

A Câmara Municipal de Abrantes voltou a ser distinguida, pela décima vez, com o galardão Autarquia Mais Familiarmente Responsável, atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis. A cerimónia da entrega da bandeira com palma realizou-se em Coimbra e contou com a presença da vereadora Raquel Olhicas, em representação do município.

Este galardão nacional, destaca em comunicado a autarquia presidida por Manuel Valamatos, é motivo de orgulho e também de responsabilidade continuada. “Partilhamos esta distinção com todas as entidades locais nossas parceiras no âmbito da rede social e Rede Especializada de Intervenção na Violência de Abrantes e também com as juntas de freguesia do concelho”, lê-se na nota.

O reconhecimento atribuído à autarquia de Abrantes é fundamentado num conjunto de programas municipais dirigidos à comunidade local, nomeadamente as bolsas de estudo para alunos do ensino superior, o Programa de Apoio a Estratos Sociais Desfavorecidos, o Serviço de Atendimento à Vítima, o FINAbrantes- Programa de Apoio às Colectividades do Concelho de Abrantes, o Serviço de Teleassistência para idosos, entre outros.