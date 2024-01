Marta Carvalho no Top 20 dos Campeonatos Europeus Universitários

Foi a primeira participação na prova da ainda júnior esquiadora escalabitana.

A esquiadora ribatejana, Marta Carvalho, teve uma excelente prestação no Campeonato Europeu Universitário, ficando no Top20 nas duas especialidades em disputa. No slalom ficou em 18º lugar, numa prova ganha por Constança Lay (França) e no slalom gigante ficou em 20º lugar, tendo a prova sido ganha pela italiana Anna Rech.

Foi a primeira participação neste campeonato europeu universitário da ainda júnior esquiadora. As provas decorreram entre os dias 18 e 21 de Dezembro na estância de Dolomites Val dei Zoldo (Itália).

Nos campeonatos europeus universitários de esqui alpino participaram 49 universidades e 84 atletas de 18 países europeus. Portugal esteve representado pelos esquidores Manuel Ramos (ISCTE), Lourenço Simões (Universidade Beira Interior) e Marta Carvalho (Universidade Católica).