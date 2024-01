Obra do novo skate parque em Tomar ainda não começou

A construção do novo skate parque em Tomar voltou a ser tema de discussão na sessão camarária realizada a 11 de Dezembro. Recorde-se que o espaço para a prática da modalidade foi demolido em 2021 e desde então que a população, sobretudo a mais jovem, aguarda por um novo. O assunto voltou à baila depois do vereador Tiago Carrão (PSD) pedir esclarecimentos sobre o ponto de situação da empreitada. O autarca da oposição afirmou que já passou quase um terço do tempo da obra desde que foi assinado o contrato de consignação, a 23 de Outubro, numa empreitada que tem um prazo de execução de 180 dias.

Hugo Cristóvão (PS), presidente do município, esclareceu que a obra está adjudicada e que está no “tempo da empresa”, que tem “total autonomia para a iniciar”. O presidente da câmara acrescentou que os municípios não podem obrigar as empresas a fazer mais rápido do que o tempo previsto e que a empresa “começará dentro do seu plano e assim que entender”, disse. Adiantou ainda que a obra não é complexa e que “se executa rapidamente”.

Recorde-se que durante uma sessão camarária em Setembro, Hugo Cristóvão disse que tinha tido uma reunião há cerca de um mês com os técnicos no local onde vai ser construído o novo skate parque, entre a estação de caminhos de ferro e a estação de camionagem. Na reunião foram realizados pequenos ajustes, como acrescentar uma vedação e outros detalhes técnicos.