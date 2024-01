Trânsito condicionado na EN238 em Ferreira do Zêzere

O trânsito na Estrada Nacional (EN) 238, num troço localizado no concelho de Ferreira do Zêzere, vai estar condicionado entre 22 de Dezembro e 16 de Janeiro devido a trabalhos de beneficiação do pavimento, informou a Infraestruturas de Portugal. “A intervenção decorre em período diurno, entre as 07h00 e as 18h00, com o seu início no dia 22 de Dezembro e previsão de conclusão até ao dia 16 de Janeiro”, referiu a empresa Infraestruturas de Portugal (IP). O condicionamento do trânsito ocorre no troço entre os quilómetros 9,5 e 11,5 em Ferreira do Zêzere, “com a circulação a processar-se de forma alternada, regulada por sistema semafórico”, para garantir a segurança dos automobilistas e trabalhadores da obra, bem como a boa execução da empreitada.