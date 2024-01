APPACDM de Santarém realizou Festa de Natal com a prata da casa

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém realizou no dia 19 de Dezembro a sua Festa de Natal, no Auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), num momento que uniu todos os utentes, famílias e colaboradores e a que se associou o presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, e outros autarcas do município.

A festa foi abrilhantada pelos utentes da instituição: a Orquestra Metrónomo acompanhou medleys de música clássica e de Natal. Ao nível socioeducativo, dançaram ao som da música de Cuca Roseta. O Grupo Coral “Ao meu Ritmo” também interpretou músicas desta quadra. Lino Almeida apresentou um “Poema de Natal”. O evento contou ainda com a participação do Grupo de Dança “Roda Viva” e da Banda da Bica.

Ricardo Gonçalves enalteceu “o trabalho fantástico realizado pela APPACDM” e referiu que esta “entidade realiza uma efectiva e dinâmica articulação, ao nível da intervenção social dos seus agentes, promovendo um planeamento integrado e sistemático que potencia sinergias fundamentais, na procura de soluções para os problemas das famílias e das pessoas com necessidades especiais”.

O presidente da APPACDM, Luís Amaral, agradeceu a presença do presidente da Câmara de Santarém e demais autarcas e todo o apoio que o município tem dado à instituição.