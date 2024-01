Burlão está a aproveitar-se de evento solidário em Foros de Salvaterra

Vítor Barão, de Foros de Salvaterra, sofreu um AVC grave e há quem se esteja a aproveitar da situação para conseguir dinheiro.

Um burlão está, indevidamente, a vender e a receber dinheiro das pulseiras para o evento solidário “Todos pelo Barão”, para ajudar Vítor Barão, de Foros de Salvaterra. Vítor Barão é presidente do Grupo Motard Soul Fly e está a recuperar de um AVC grave. O alerta foi deixado pela esposa de Vítor Barão, Débora Dias, e qualquer pagamento que tenha sido feito para um número que não seja o 910 383 924, pertença de Débora Dias, não é válido. O evento solidário realiza-se no dia 13 de Janeiro, a partir das 14h00, no pavilhão da AFA - Associação dos Amigos da Festa da Amizade da Várzea Fresca, no concelho de Salvaterra de Magos.

O programa do evento inclui uma actuação do grupo de dança MC Company, às 15h30, dos Art Rock 2, às 17h00, um jantar solidário (10 euros), às 19h00, o concerto dos Estaca Zero – rock à portuguesa, às 21h30 e ainda a actuação de Paulo Holandês às 23h00.