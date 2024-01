Duas décadas do Serviço de Nefrologia do CHMT

O Serviço de Nefrologia do Centro Hospitalar do Médio Tejo comemorou o 20º aniversário da sua criação. Para comemorar a ocasião, o Serviço organizou um encontro científico dedicado à Inteligência Artificial. O tema central, “Do Passado ao Futuro: Inteligência Artificial e Sustentabilidade nos próximos 20 Anos da Nefrologia”, reflectiu o compromisso em procurar avanços na medicina e incorporar tecnologias inovadoras para aprimorar os cuidados nefrológicos.

O evento abordou uma variedade de tópicos de interesse para profissionais de saúde, investigadores e entusiastas da área. A inclusão de apresentações de especialistas do CHMT, bem como de unidades hospitalares nacionais e internacionais, adicionou uma perspectiva diversificada e global ao diálogo sobre o impacto da inteligência artificial na Nefrologia.

Alguns dos temas destacados durante as Jornadas, como a aplicação da inteligência artificial na consulta de esclarecimento e técnicas dialíticas domiciliárias, contribuição para a sustentabilidade na Nefrologia, papel no registo clínico e nos processos de decisão clínica, e o seu uso em acessos vasculares em Hemodiálise, abrangem áreas cruciais que demonstram a amplitude de aplicações da inteligência artificial na prática nefrológica.

A decisão de realizar o evento de forma presencial e online tornou o evento acessível a um público diversificado, permitindo que mais pessoas participassem e contribuíssem para o diálogo sobre o futuro da Nefrologia e o papel da inteligência artificial na medicina. Esta abordagem inclusiva pode facilitar a disseminação de conhecimento e promover colaborações entre profissionais de diferentes partes do mundo.