Gala para a inclusão exaltou a diferença e a solidariedade em Alverca

Nascer ou enfrentar as limitações de uma deficiência não são uma sentença para a vida e o mais importante é nunca baixar os braços. Duas centenas de pessoas do concelho de Vila Franca de Xira provaram isso partilhando essa mensagem no espectáculo anual que pretende exaltar a diferença e as boas práticas inclusivas em Vila Franca de Xira, naquela que foi a quarta edição da Gala para a Inclusão.

Realizada no auditório da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA), em Alverca, a gala visou também assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de Dezembro). O espectáculo contou com a participação activa de membros da comunidade com vários momentos artísticos de dança, música e canto, protagonizados por utentes das instituições que, no concelho, lidam e dão apoio à área da deficiência e inclusão: Associação Dom Maior, Associação Projecto Jovem (Vialonga), Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais - AIPNE (Alverca), a CerciPóvoa e a Cercitejo (Alverca).

Também de registar a participação da associação “In Adaptada”, com direcção artística de Mariana Aguiar; da Academia Ai!aDança, da Academia Crinabel Dança/Teatro e da Orquestra do Agrupamento de Escolas de Vialonga. Este ano o alinhamento foi dedicado ao tema das “Quatro Estações” com a vertente musical a cargo do compositor e maestro de Alverca Telmo Lopes. A primeira edição da Gala para a Inclusão realizou-se em 2018 ainda sob a presidência de Alberto Mesquita na Câmara de Vila Franca de Xira.