Identificada sucata ilegal em Vila Franca de Xira

Foram identificados dois homens e levantados autos de contraordenação por falta de licenciamento da sucata.

O Serviço da Protecção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial de Vila Franca de Xira da GNR identificou dois proprietários de uma sucateira ilegal no concelho de Vila Franca de Xira. Os dois homens têm idades compreendidas entre os 50 e 70 anos e desenvolviam a sua actividade de forma ilícita. No âmbito de uma acção de patrulhamento ambiental, dia 21 de Dezembro, os militares da guarda detectaram cerca de 39 veículos em fim de vida (VFV), peças de outros veículos, resíduos eléctricos e electrónicos (REEE) e dezenas de pneus e resíduos de construção e demolição.

As diligências efectuadas resultaram na recuperação de um veículo dado como furtado desde 2018. Foram elaborados autos de contraordenação por falta de licenciamento do negócio, operação de gestão de resíduos não autorizada, incumprimento das obrigações dos operadores de gestão de resíduos em garantir o correcto acondicionamento, realização de operações de tratamento de REEE´S sem requisitos técnicos e não encaminhamento de VFV e queima de resíduos a céu aberto. Os autos de contraordenação serão enviados para a Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), de acordo com o SEPNA.