Luz Verde para reparar danos dos incêndios em Ourém

O auto de consignação relativo à reparação de danos causados pelos incêndios de 2022 no concelho de Ourém foi assinado na quinta-feira, divulgou a câmara municipal. Os trabalhos de reparação da rede viária serão executados nas freguesias Espite, Urqueira, e nas uniões de freguesias de Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, e de Rio de Couros e Casal dos Bernardos. A empreitada representa um volume de investimento de quase 1,6 milhões de euros, com prazo de execução de 12 meses.