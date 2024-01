Ourém removeu mais de 600 ninhos de vespa asiática em 2023

Em relação ao período homólogo foram removidos mais cerca de 150 ninhos de vespa asiática em todo o concelho de Ourém.

No ano de 2023, a Câmara Municipal de Ourém eliminou mais de seis centenas de ninhos de vespa asiática em todo o concelho. A informação foi partilhada na última sessão de Assembleia Municipal de Ourém pelo presidente da câmara, Luís Albuquerque. “Permitam-me que reforce a importância da acção levada a cabo por outros serviços municipais, como é o caso do Gabinete Técnico e Florestal, que se tem revelado decisivo no combate aos prejuízos causados pela acção da vespa asiática. Só este ano foram exterminados 605 ninhos de vespa asiática, na sequência de pedidos de ajuda que nos chegaram por parte de munícipes do nosso concelho”, referiu, salientando que é um número bem revelador da importância do serviço e que também representa um aumento considerável face ao ano passado, durante o qual foram exterminados 448 ninhos de vespa asiática.