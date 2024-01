PSP apreende artigos pirotécnicos ilegais

Acção de fiscalização da PSP apreendeu foguetes, candelas, baterias, entre outros artigos pirótecnicos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, através do Núcleo de Armas e Explosivos, apreendeu diversos artigos pirotécnicos por se encontrarem em incumprimento da legislação em vigor para a sua comercialização. Durante uma acção de fiscalização a um operador económico, no dia 19 de Dezembro, foram apreendidos os seguintes artigos pirotécnicos: 31 foguetes; 29 candelas pequenas multicolor; 8 candelas romanas multicolor; 3 baterias de monótiros – Happy Alfa; 2 baterias de monótiros – Fairy Tale; 5 baterias de 25S Míssil. A PSP alerta para o facto de os artigos de pirotecnia de venda livre não poderem ser utilizados na via pública, cingindo-se apenas a locais privados, e mediante o cumprimento escrupuloso das instruções inseridas nos seus rótulos e demais legislação complementar.