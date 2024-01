Projecto STOPDeserTEJO sensibilizou alunos para a preservação ambiental

Os alunos de 37 turmas do 1º ao 3º ciclo do ensino básico do concelho de Vila Franca de Xira estiveram entre Setembro e Dezembro a plantar vegetação nas áreas de sapal da frente ribeirinha da Póvoa de Santa Iria. A acção realizou-se no âmbito do projecto STOPDeserTEJO, que tem vindo a sensibilizar a população escolar do concelho para a importância da preservação ambiental das zonas ribeirinhas. A iniciativa contou com a colaboração da Escola da Natureza da Companhia das Lezírias, um parceiro na promoção da educação ambiental.

Em comunicado a Câmara de Vila Franca de Xira explica que o principal objectivo desta actividade foi aumentar a consciência da população escolar em relação ao fenómeno da desertificação e da degradação dos solos, destacando as consequências nefastas para a biodiversidade. Desde Setembro, as turmas envolvidas no projecto participaram também em sessões de educação ambiental nas salas de aula, ganhando conhecimentos sobre a importância da preservação ambiental e a necessidade de combater as alterações climáticas.

A iniciativa foi desenvolvida pela Companhia das Lezírias, a Câmara de Vila Franca de Xira e a Associação de Beneficiários da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira. Além das acções na Póvoa de Santa Iria, o projecto também envolveu 11 turmas das escolas de Benavente e Samora Correia, que, entre Setembro de 2022 e Junho de 2023, participaram em seis sessões em sala de aula e no campo focadas nas áreas de montado.