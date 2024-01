Transportado de helicóptero após acidente em vésperas de Natal

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras ocorrida ao início da tarde de 23 de Dezembro, na Autoestrada 1 (A1), na zona de Santarém, provocou o corte daquela via no sentido norte-sul durante várias horas causando filas com mais de seis quilómetros, disse fonte da Protecção Civil.

Fonte do comando sub-regional da Lezíria do Tejo indicou que o acidente provocou dois feridos ligeiros, transportados para o hospital de São José, em Lisboa, e uma terceira vítima, aparentemente mais grave, que foi transportada para uma unidade de saúde por um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).