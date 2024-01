VFX apresentou vídeo de sensibilização para adopção responsável

Foi lançado na última semana um novo vídeo do Centro de Recolha Oficial de animais de Vila Franca de Xira, visando ajudar a promover a adopção responsável de animais de companhia, em particular nesta altura natalícia, em que os animais são muitas vezes vistos como excelentes prendas mas onde nem sempre há um sentimento de responsabilidade entre quem adopta.

O objectivo do novo vídeo é sensibilizar e alertar a população para a relevância de uma adopção responsável, visando construir uma sociedade mais consciente e compassiva para com os animais de companhia e reduzir problemas relacionados com a má introdução de um animal no seio familiar, bem como comportamentos prejudiciais que possam levar ao abandono ou devolução do animal.

O lançamento do novo vídeo contou com a presença da provedora do Animal, Laurentina Pedroso, que destacou o papel “fundamental” que Vila Franca de Xira tem tido na promoção das boas práticas em relação aos animais. “São um exemplo a seguir”, notou. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, assumiu que o município “é um verdadeiro militante da causa do bem-estar animal”. Na última semana ficou também a saber-se que a nível das esterilizações de animais, quer errantes quer de munícipes com insuficiência económica, o concelho de VFX ocupa o quarto lugar do ranking nacional, com 1.066 esterilizações ao longo de 2022.