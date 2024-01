Azambuja distribui 63 mil euros por 23 colectividades do concelho

Município vai atribuir os subsídios anuais, no valor global de 63 mil euros, às 23 colectividades do concelho que apresentaram candidaturas aos apoios.

A Câmara de Azambuja aprovou, no âmbito do Regulamento de Apoio ao Associativismo, um conjunto de propostas para atribuição dos subsídios anuais regulares pela actividade cultural, desportiva e recreativa das colectividades do concelho, com o valor global de 63.360 euros. A maior fatia, no valor de 7.040 euros, vai para a Casa do Povo de Aveiras de Cima, seguindo-se um subsídio de 5.410 euros para o Grupo Desportivo de Azambuja e um outro no valor de 4.751 euros para a Filarmónica Recreativa de Aveiras de Cima. O Aveiras de Cima Sport Clube vai receber 4.680 euros, a Associação Desportos e Recreio “O Paraíso”, 4.607 euros, o Centro Cultural Azambujense, 4.279 euros e a Associação Dojo Amicale Azambuja, 4.225 euros.

Para realizar as suas actividades anuais a Associação Cultural A Poisada do Campino vai receber um apoio de 2.860 euros, a Dancitrauteia, Alunos de Apolo Azambuja, 2.894 euros, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Azambuja, 2.700 euros e o Rancho Folclórico Os Camponeses de Vale do Brejo, 2.525 euros. O Rancho Folclórico Ceifeiras e Campinos de Azambuja foi contemplado com um subsídio de 2.450 euros, o Rancho Folclórico Danças e Cantares de Vale do Paraíso com 2.300 euros e o Sentoki- Club de Karaté de Aveiras de Cima com 2.480 euros.

O Centro Cultural e Recreativo de Casais dos Britos vai receber 1.918 euros, a associação AZA-Azambuja com Alma 1.540 euros, a Associação Cultural e Recreativa de Casais das Boiças, 1.597 euros, a Associação Desportiva e Cultural de Tagarro, 1.400 euros, o Club Azambujense, 1.310 euros e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre, 1.253 euros. Com subsídios mais reduzidos fica o Centro Hípico Lebreiro de Azambuja (479 euros), a Associação Recreativa de Casais de Baixo (400 euros) e a Casa do Povo de Manique do Intendente (260 euros).