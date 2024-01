Azambuja pede fotografias emprestadas do 25 de Abril para exposição

A Comissão Organizadora das Comemorações do Cinquentenário do 25 de Abril no concelho de Azambuja está a pedir aos cidadãos que tenham fotografias sobre o dia da Revolução dos Cravos que as emprestem para integrarem uma exposição. Segundo a comissão, todas as fotografias cedidas serão identificadas, digitalizadas e devolvidas na hora, antes de integrarem uma exposição de rua, a realizar em todas as freguesias do concelho, “com imagens que exprimam a atmosfera e as vivências daquela época”. As imagens podem ser entregues já digitalizadas para o email ncarapinha@cm-azambuja.pt e as fotografias em papel poderão ser entregues numa junta de freguesia do concelho.