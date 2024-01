Bibliotecas de VFX e Alverca com horário alargado para estudos

Pelo segundo ano consecutivo o horário de funcionamento das bibliotecas municipais de Vila Franca de Xira e de Alverca vai ser alargado para permitir aos estudantes terem mais tempo para preparar os seus exames. Segundo revela o município em comunicado, para o ano lectivo 2023/2024 a Fábrica das Palavras em Vila Franca de Xira vai ter o seu horário de funcionamento prolongado até às 22h00 às quartas e sextas-feiras, entre os dias 13 de Dezembro e 2 de Fevereiro de 2024 e de 22 de Maio até 19 de Julho de 2024.

No caso da Biblioteca de Alverca, o prolongamento será até às 22h00 e vai acontecer às terças e quintas-feiras, de 12 de Dezembro a 1 de Fevereiro de 2024 e de 21 de Maio a 18 de Julho de 2024. O município justifica o retomar da medida com a boa adesão por parte dos alunos no último ano lectivo e o objectivo de apoiar os alunos e incentivar a criação de hábitos de leitura.