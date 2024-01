Clube do Forte da Casa recebe isenção de taxas

O Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa recebeu do município de Vila Franca de Xira uma isenção do pagamento de taxas de utilização do pavilhão do Forte da Casa, no valor de 562 euros. A isenção, aprovada por unanimidade em reunião de câmara, diz respeito à realização das Taças do Concelho de VFX em futsal.