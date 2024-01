Diogo Fonseca, de Coruche, vence Olimpíadas de Astronomia

Diogo Miguel Fonseca, aluno do Agrupamento de Escolas de Coruche, ficou em primeiro lugar nas Olimpíadas Júnior de Astronomia. Participaram na iniciativa, promovida pela Sociedade Portuguesa de Astronomia, mais de 600 alunos do sétimo e oitavo anos de todo o país. O aluno é membro do clube de Astronomia do Agrupamento de Escolas de Coruche, dinamizado pelo professor Jacinto Rolha Castanho.