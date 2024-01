Mais de 240 mil euros para dar novas condições ao Vitória Mindense

O Vitória Futebol Clube Mindense vai contar, a partir de 2024, com o apoio do município de Alcanena para as obras de requalificação do relvado sintético e de aumento da área para a prática desportiva. A obra tem um custo total superior a 240 mil euros. O objectivo das obras passa por melhorar as condições para a prática de futebol nas instalações do clube e com isso garantir o aumento do número de atletas e de escalões, assim como a melhoria de equipamentos para a realização de eventos desportivos a nível distrital e nacional.