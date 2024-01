Melhores trabalhos do Cartoon Xira à venda em livro

Os dois livros que, tradicionalmente, o município de Vila Franca de Xira edita compilando os melhores cartoons do ano que estiveram em exposição na Cartoon Xira vão ser vendidos por 18 euros. A proposta de definição do preço foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Ao todo o município vai pagar mais de 12 mil euros para editar 700 exemplares, 350 de cada livro. Um será dedicado aos acontecimentos mais marcantes do ano anterior, o outro à exposição do cartoonista internacional convidado. O livro dedicado aos acontecimentos mais marcantes ocorridos no ano transato, intitulado “Cartoons do Ano”, apresenta trabalhos da autoria de António, Carrilho, Cristina, Fazenda, Gargalo, Maia, Monteiro, Rodrigo, Salgado, Saraiva e Silva e o livro “50 Anos de Humor” do cartoonista internacional convidado, Angeli.