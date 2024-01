Sardoal aumenta gratuitidade de refeições escolares até ao 3º ciclo

A oferta das refeições escolares, desde o ensino pré-escolar até ao segundo ciclo, é uma medida de apoio às famílias carenciadas, aplicada desde 2013. Na última reunião camarária de 2023, o executivo aprovou o alargamento da oferta das refeições escolares até ao terceiro ciclo. Miguel Borges, presidente da autarquia, explicou que “é o reforço de uma medida que tem sido eficaz no concelho” e que pretende ajudar, principalmente, a classe média devido ao momento de crise económica.

O autarca referiu que, em média, cada família teria um encargo de cerca de 35 euros mensais por filho. Nesse sentido, o município pretende suportar a despesa para que os encarregados de educação possam continuar a proporcionar às crianças actividades extra-curriculares em vez de, por dificuldades económicas, terem de abdicar das mesmas. “Entendemos que, com a crise financeira que o país vive actualmente a classe mais afectada é a classe média. Por isso decidimos este alargamento para ajudar as famílias e crianças carenciadas, mas para que os encarregados de educação não tenham de abdicar das actividades extra-curricular que em muito beneficia a formação da criança”, disse Miguel Borges.