Vila Franca de Xira recebe cursos do Politécnico de Santarém

O município de Vila Franca de Xira, o Instituto Politécnico de Santarém e o Agrupamento de Escolas Alves Redol voltaram a celebrar um protocolo visando a abertura de um Curso Técnico Superior Profissional nas áreas das tecnologias e programação de sistemas de informação. O documento foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara. O objectivo do município com o documento é promover o desenvolvimento regional, por via de parcerias que contribuam para a qualificação da sua população e que promovam o progresso da região. Os cursos técnico-superiores destacam-se pela sua forte componente técnica e de formação em contexto de trabalho, sem colocar em causa a possibilidade de prosseguimento de estudos superiores, via licenciatura.