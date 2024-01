Abrigos nas paragens de autocarro degradados e sem conforto em Azambuja

Junta de Azambuja vai apresentar proposta ao município para que seja autorizada a construir novos abrigos nas paragens de autocarro que sejam condignos e mais robustos em zonas não urbanas, mediante cedência de matéria-prima.

Os abrigos de paragens de autocarro degradados e sem as mínimas condições de conforto em Azambuja são para acabar. Pelo menos é essa a intenção da Junta de Freguesia de Azambuja que vai apresentar uma proposta à câmara municipal para que seja autorizada a construir novos abrigos em material mais robusto, fora das zonas urbanas, com o objectivo de simplificar a manutenção e garantir condições de mais conforto aos utilizadores.

“Temos 31 paragens de autocarros activas na freguesia de Azambuja num contexto de 33 e grande parte está degradada, necessita de reparação e substituição”, estando algumas “destruídas por completo”, referiu na última reunião da junta o presidente André Salema.

A intenção da proposta, explicou, é levar a câmara a aceitar que a junta possa, gradualmente, ir substituindo os abrigos que se encontram degradados, mantendo os de vidro nas zonas urbanas e construindo outros de raiz, em alvenaria, nos meios rurais. “Simplifica a manutenção, o custo é muito mais reduzido e o conforto será bastante superior”, disse, acrescentando que no documento que vai seguir para a Câmara de Azambuja consta uma cláusula em que será esta a ceder toda a matéria-prima necessária à junta que, por sua vez, executará os trabalhos de reparação e construção dos novos abrigos.