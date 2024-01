Aprovado regulamento da escola a tempo inteiro em VFX

Foi aprovado por unanimidade, em reunião de câmara, o Regulamento Municipal da Escola a Tempo Inteiro de Vila Franca de Xira. É um documento de visa regular os aspectos comuns referentes ao desenvolvimento das actividades inseridas no programa Escola a Tempo Inteiro, desenvolvidas em parceria com os agrupamentos de escolas e várias entidades parceiras do concelho, sem fins lucrativos, de cariz social e do movimento associativo e parental. O documento foi alvo de actualização para incorporar as novas regras em vigor no âmbito da legislação e facilitar a sua implementação.