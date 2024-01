Bicicletas de uso partilhado em Benavente começam a funcionar em Janeiro

O sistema de bicicletas de uso partilhado vai começar a funcionar em Benavente na primeira quinzena de 2024. O anúncio foi feito pelo presidente do município, Carlos Coutinho, na última reunião do executivo. As docas de ancoragem já foram instaladas em Benavente e Samora Correia. “Espero que não tenham o mesmo destino que tiveram noutros municípios por causa do vandalismo. Espero que tenhamos sucesso para aumentar o número de docas”, disse, numa referência aos actos de vandalismo que aconteceram em Torres Novas e Entroncamento e que levaram à suspensão do programa. O autarca já tinha dito que as bicicletas entravam em funcionamento em Outubro, em simultâneo com a inauguração do parque infantil temático “O Campino”, uma obra inserida na requalificação urbana do núcleo histórico de Benavente. O parque ainda não tem o processo de certificação concluído e a obra está a ser alvo de alterações fundamentais para o licenciamento.