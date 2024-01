Câmara deixa Póvoa e Forte da Casa sem iluminação de Natal

A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira não colocou iluminação de Natal na cidade da Póvoa de Santa Iria nem na vila do Forte da Casa, o que motivou críticas dos autarcas locais. Em Assembleia de Freguesia a presidente do executivo socialista, Ana Cristina Pereira garantiu ter sido apanhada de surpresa. “Como o ano passado não houve iluminação estava à espera que a câmara colocasse este ano. Para nossa surpresa, só colocou duas árvores de Natal, uma na delegação da junta no Forte e outra na Póvoa”, lamentou.

As rotundas estão enfeitadas com árvores feitas de paletes de madeira e sem qualquer luz. Apesar do esforço dos funcionários da junta para embelezar a freguesia não é suficiente. “Não tivemos tempo para colocar em rúbrica uma verba para os enfeites. Aproveitamos os recursos que temos mas em 2024, com tempo, vamos trabalhar nos enfeites de Natal”, disse a autarca.