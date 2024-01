Daniel Nobre é o cabeça de lista do Volt por Santarém

Daniel Nobre foi eleito pelo Conselho Nacional do Volt para representar o partido pan-europeu no círculo eleitoral de Santarém nas eleições legislativas de 10 de Março. Natural de Tomar, o candidato tem 30 anos e é licenciado em Relações Internacionais.

Daniel Nobre, 30 anos, foi anunciado como o cabeça-de-lista do Volt Portugal pelo distrito de Santarém nas eleições legislativas marcadas para 10 de Março de 2024. Natural de Tomar, o candidato é licenciado em Relações Internacionais. Segundo a nota de apresentação difundida, Daniel Nobre desde cedo esteve ligado a causas sociais e políticas, tendo colaborado com a Amnistia Internacional. Nos últimos 10 anos acumulou uma vasta experiência em gestão de equipas, desempenhando actualmente a função de coordenador regional de operações.

Filho e neto de pequenos comerciantes, Daniel Nobre cresceu a ouvir sobre as dificuldades que as pequenas e médias empresas enfrentam em Portugal, considerando que é necessário haver mais apoios e reduzir a carga fiscal. “Queremos trazer para o distrito uma nova forma de fazer política, positiva e pragmática, disponível para dialogar com a sociedade e com as outras forças políticas. Acreditamos num país onde ser litoral ou interior não define a igualdade de oportunidades, por isso acreditamos no futuro de Santarém!”, afirma o candidato do Volt. Uma das questões que mais o preocupa é a enorme instabilidade da saúde no distrito, com urgências encerradas e utentes sem médico de família, e como ainda são problemas sem resposta. A apresentação pública da candidatura de Daniel Nobre está agendada para dia 20 de Janeiro, pelas 16h00, no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar. “O formato público reflecte a candidatura aberta à região e a todos os que queiram conhecer melhor este projecto político uma oportunidade de o fazer”, lê-se na nota de imprensa.

O Volt foi fundado em 2017 e é o primeiro partido político pan-europeu. Presente em 31 países, assume-se como um partido progressista, pragmático, ecologista, social liberal, que agrega e mobiliza pessoas comprometidas com uma sociedade mais aberta, inclusiva, justa, solidária e que respeita os direitos e liberdades fundamentais. Conta actualmente com dois eurodeputados no Parlamento Europeu.