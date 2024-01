Lista de Luís Gomes vence eleições para a distrital do BE

A lista encabeçada por Luís Gomes venceu novamente as eleições para a Comissão Coordenadora Distrital de Santarém do Bloco de Esquerda com quase 65% dos votos, elegendo oito dos 13 elementos dessa estrutura partidária. A outra lista foi liderada por José Carreira e elegeu cinco elementos. A composição da Coordenadora Distrital de Santarém do Bloco de Esquerda passa a ser composta pelos seguintes militantes: Luís Gomes; Carlos Matias; Maria da Luz Lopes; Sérgio Filipe; Paulo Marques; Conceição Anjos; Armindo Silveira; Carlos Marecos; José Carreira; Diogo Gomes; Ana Rita Filipe; Júlia Pereira; Sedrick Carvalho.