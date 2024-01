Voto de pesar em Torres Novas pelo falecimento de José Fialho Ferro

Assembleia municipal aprovou voto de pesar pelo falecimento do ex-autarca e primeiro militante do PS em Torres Novas.

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou um voto de pesar pelo falecimento do antigo autarca e militante do Partido Socialista, José António Fialho Ferro. Recordado como um homem de referência para Torres Novas, de postura firme e com “um sentido imenso de comunidade”, Fialho Ferro foi o primeiro militante do Partido Socialista naquele concelho onde, depois de ter deixado Montemor-o-Novo, a sua terra de origem, constituiu família e empresa.

José Fialho Ferro foi, além de autarca e dirigente político local, presidente do Grupo Desportivo de Torres Novas e “continuará a ser exemplo pela sua amizade, força e dedicação às causas em que acreditava”, menciona o voto de pesar apresentado pelo PS que endereça condolências à sua família e amigos. Fialho Ferro faleceu no dia 30 de Setembro, com 79 anos.