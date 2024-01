Tomou posse o Conselho Municipal de Segurança em Tomar

Conselho Municipal de Segurança tomou posse na reunião camarária de Tomar e visa garantir a inserção social e segurança da população.

A tomada de posse dos membros do Conselho Municipal de Segurança realizou-se durante a reunião de executivo de 21 de Dezembro de 2022. O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, pertence ao órgão, assim como a vereadora Filipa Fernandes.

O Conselho Municipal de Segurança é uma entidade de âmbito municipal, com funções de natureza consultiva, que pretende intervir e garantir a inserção social e segurança da população. O órgão é constituído também pelo presidente da assembleia municipal, Hugo Costa, o Ministério Público da Comarca de Tomar, a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Republicana, a coordenação municipal de Protecção Civil, a Divisão de Educação e Intervenção Social, o Departamento de Obras Municipais, presidentes das juntas de Freguesia, directores dos agrupamentos de escolas e do vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar.