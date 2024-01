Benavente com duas novas viaturas de recolha de lixo

A Câmara Municipal de Benavente aprovou por unanimidade a aquisição de duas viaturas de recolha de lixo. De acordo com o presidente do município, Carlos Coutinho não é economicamente viável a recolha de resíduos porta a porta e por isso os serviços vão ser reforçados com mais duas viaturas para “dar uma resposta mais eficaz”. As viaturas, disse Carlos Coutinho, vão começar a circular já este mês de Janeiro.