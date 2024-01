Carro de vice-presidente de Alcanena incendeia-se durante assembleia municipal

Assembleia Municipal em Alcanena foi interrompida devido a um incêndio no automóvel de Alexandre Pires. Apesar da chegada rápida dos bombeiros ao local, toda a parte frontal do veículo ficou carbonizada.

A sessão da Assembleia Municipal de Alcanena, realizada no dia 27 de Dezembro, foi interrompida devido a um incêndio no carro do vice-presidente da câmara, Alexandre Pires. O alerta foi dado durante os trabalhos e Alexandre Pires abandonou, de imediato, o auditório da câmara municipal, seguido pelos restantes presentes.

Os bombeiros e a GNR chegaram prontamente ao local. Desconhece-se se o incêndio, que destruiu toda a parte frontal do veículo, foi de causas naturais ou fogo posto. Segundo alguns presentes no local, o vice-presidente já havia recebido ameaças anteriormente, tendo até tido o carro danificado de forma propositada, com vários riscos, recentemente.