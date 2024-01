Idosa morre em incêndio urbano na Ribeira de Santarém

Vítima tinha cerca de 90 anos e era a única ocupante da habitação consumida pelas chamas.

Uma idosa morreu na terça-feira, 2 de Janeiro, na sequência de um incêndio na habitação onde residia na Ribeira de Santarém, disse fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo. A vítima, com cerca de 90 anos, era a única habitante da moradia localizada na Travessa Fiéis de Deus, disse a mesma fonte. A Polícia Judiciária foi accionada para investigar as causas do fogo.

O alerta para o incêndio na habitação, que foi “completamente tomada pelas chamas”, foi dado pelas 06h53. Segundo a mesma fonte, no terreno estiveram os bombeiros sapadores e voluntários de Santarém, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e elementos da PSP.