Incêndio na maternidade do Hospital de Abrantes não provocou feridos

Avaria num equipamento informático terá estado na origem do fogo que ocorreu ao início da tarde de domingo, 31 de Dezembro, e foi extinto uma hora depois.

Um incêndio deflagrou ao início da tarde deste domingo, 31 de Dezembro, no piso da maternidade do Hospital de Abrantes, devido a uma avaria num equipamento informático, não existindo vítimas a registar, uma vez que o serviço da maternidade se encontrava encerrado desde sábado. Em declarações à Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Protecção Civil do Médio Tejo indicou que o alerta para o incêndio foi dado às 12h30 e que foi dado como extinto pelas 13h40. Foram os próprios profissionais de saúde que conseguiram apagar as chamas, tendo, posteriormente, os bombeiros procedido à extracção de fumos. Segundo a mesma fonte, o incêndio ocorreu no 5.º piso do Hospital de Abrantes, onde se localiza o serviço de obstetrícia e ginecologia, e teve como origem “um equipamento informático”. A administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT), ao qual pertence o Hospital de Abrantes, abriu um inquérito para averiguar as causas do incêndio.