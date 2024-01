Junta de Alverca exige que Salinas Park rectifique nome de rua

Autarcas da CDU criticaram em assembleia de freguesia a falta de conhecimento de quem fez a placa que designa, erradamente, como Estrada do Aeroporto a Rua Coronel Edgar Pereira da Costa.

O executivo da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho não gostou de ver o nome de uma rua da cidade errado numa das placas informativas do complexo Salinas Park, no centro da cidade, onde está localizada, entre outras lojas, a Mercadona, e já pediu à administração uma rectificação. O assunto foi abordado na assembleia de freguesia de 21 de Dezembro. A placa, recorde-se, diz que uma das saídas é para a “Estrada do Aeroporto” quando na realidade a rua se chama Coronel Edgar Pereira da Costa. “Já fizemos o reporte à administração do Salinas Park para rectificar esse problema e a indicação que temos é que farão a correcção logo que possível”, notou Cláudio Lotra, presidente da junta. O presidente da junta respondia às críticas de Carla Tavares, da bancada da CDU, que indicou o verdadeiro topónimo da rua e exigiu saber quando é que o mesmo será rectificado pelo Salinas Park. A situação, recorde-se, tem causado polémica. Ainda que a “Rua do Aeroporto” exista em aplicações digitais de mapas, como o Google Maps, a mesma não corresponde à realidade nem tão pouco está actualizada, o que tem gerado mal entendidos na cidade.