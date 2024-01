Morreu Eliseu Raimundo presidente do Círculo Cultural Scalabitano

O presidente da direcção do Círculo Cultural Scalabitano (CCS), Eliseu Raimundo, morreu sábado, 30 de Dezembro, vítima de doença. Tinha 71 anos. Professor aposentado, era também membro do Veto Teatro Oficina e personalidade bastante conhecida em Santarém. Foi um dos fundadores e presidente da Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário de Santarém e da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens. As cerimónias fúnebres decorreram na manhã de 31 de Dezembro, no crematório de Santarém.

“Os nossos corações sofrem em silêncio, vestimos de luto as nossas almas mas sentimos que nada fará aliviar o sofrimento da partida deste nosso companheiro e amigo, nada nunca substituirá a sua presença. Foi um privilégio enorme termos convivido com o Eliseu ao longo de quase duas décadas à frente do Círculo. À família, esposa, filhos genros, netos, sobrinhos e amigos, endereçamos os nossos sentidos pêsames”, lê-se em nota de pesar divulgada pela direcção do CCS.