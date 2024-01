Morreu Fernando Barreto, provedor da Misericórdia da Chamusca durante 26 anos

O empresário, que tinha completado 92 anos no mês passado, esteve 26 anos à frente da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca. Fernando Barreto viveu uma história de amor com a sua mulher Gracinda durante mais de seis décadas.

Faleceu Fernando Barreto, que foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia da Chamusca entre 1991 e 2017. Tinha 92 anos. Foi o obreiro da Unidade de Cuidados Continuados, inaugurada em Dezembro de 2009, instalada no antigo hospital da instituição.

Nascido na Golegã, em 16 de Novembro de 1931, numa altura em que os pais ali residiram por um breve período, esteve sempre ligado à Chamusca. Primeiro ao Pinheiro Grande, para onde os pais foram viver quando ainda era criança e posteriormente à vila da Chamusca. Numa entrevista a O MIRANTE, publicada a 18 de Maio de 2017, em que esteve acompanhado pela esposa Gracinda, com quem estava casado mais de seis décadas, Fernando Barreto contou que começou a trabalhar com 15 anos no posto de abastecimento da BP, que acabaria por adquirir. “Tive como mestre o senhor Francisco Cid que me ensinou contabilidade. Ele era Guarda Livros do Grémio da Lavoura mas trabalhava lá à noite. Dali fui para a Fábrica de Papel de Santa Maria de Ulme. Trabalhei lá trinta anos mas continuei nas bombas de combustível que tive em sociedade com o dono da fábrica, Eng.º Rosa Rodrigues e o dono do prédio, Sr. Hernâni Lopes da Costa”, explicou.

Fernando Barreto foi também proprietário de uma agência do totoloto e totobola e, em conjunto com a esposa teve uma fábrica de malhas, Lezíria, que ardeu em 2003, na altura de um grande incêndio que devastou uma grande parte do concelho, provocando quatro mortos e milhares de euros de prejuízos.

No final da conversa com o nosso jornal, Fernando Barreto falou da instituição que liderou durante décadas, afirmando que nunca hesitou em ajudar os outros, mesmo aqueles de quem se dizia que não mereciam ser ajudados. “Nunca me arrependi de ter ido para a Misericórdia”, garantiu.

O corpo de Fernando Barreto foi velado na Igreja da Misericórdia, para onde foi transportado no dia 30 de Dezembro. O funeral decorreu no dia seguinte, no cemitério da Chamusca, após cerimónia religiosa na mesma igreja.