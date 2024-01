Município do Sardoal vai ter novo site em 2024

Miguel Alves, presidente da Junta de Freguesia do Sardoal, trouxe para cima da mesa, na última assembleia municipal, os problemas que o sítio do município na Internet tem tido. Segundo o autarca a situação é recorrente e classificava a ligação como não segura e não permitia downloads. O presidente do município, Miguel Borges (PSD), esclareceu que é um problema que é comum aos 11 municípios da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e que vai ser resolvido, no início de 2024, com a implementação de um novo sítio. O social-democrata afirmou que o problema não tem riscos ou perigos para os utilizadores e que é uma questão que está a ser resolvida em conjunto com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.