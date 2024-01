Presidente do município, Luís Albuquerque (à esquerda) no momento da assinatura do protocolo com o Montamora

Ourém firma protocolo para pintura da sede do Montamora partilhe no Facebook O presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, assinou na manhã de 2 de Janeiro o protoloco de colaboração entre o município e o Montamora Sport Clube - Associação Desportiva, Recreativa e Cultural. O documento prevê atribuição de um apoio financeiro, que visa financiar os encargos decorrentes da pintura exterior da sede, no valor de 10.627,20 euros e que representa 45% do valor total previsto realizar pela entidade no âmbito da beneficiação em causa.