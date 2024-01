Papeleira inteligente à experiência em Santarém

A papeleira alimentada a energia solar é monitorizada em tempo real, através de um sensor, que emite avisos sobre o nível de enchimento.

Uma papeleira inteligente foi instalada a título experimental, no Jardim das Portas do Sol, em Santarém, numa parceria que envolve a Câmara de Santarém e a empresa Gaspar - “Cities Moving Foward”. O projecto piloto visa uma recolha mais eficiente e com menores custos.

Com um sistema inovador, a papeleira alimentada a energia solar é monitorizada em tempo real, através de um sensor, que emite avisos sobre o nível de enchimento do recipiente, e tem uma capacidade superior às convencionais, graças ao sistema de compactação automático, informa o município de Santarém. Essa tecnologia vai permitir uma gestão mais eficaz das rotas de recolha, prevendo-se uma redução de 75% dos custos, com seis a sete vezes mais capacidade, pois o lixo é reduzido a pelo menos um quinto do seu volume.

O projecto do pelouro do Espaço Público e Espaços Verdes do Município de Santarém visa contribuir para a diminuição da pegada ecológica, com menor emissão de carbono, através de uma gestão urbana mais sustentável com um mobiliário urbano inteligente e inovador.