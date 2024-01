Recolhas de sangue na Póvoa de Santa Iria

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria vai começar o ano com mais três acções de recolha de sangue e inscrição de potenciais dadores de medula óssea. As campanhas vão decorrer na sede da associação, localizada no Bairro Chepsi, na Póvoa de Santa Iria. A primeira iniciativa acontece já dia 6 de Janeiro, das 15h00 às 19h30; a segunda está agendada para 14 de Janeiro, das 08h30 às 12h30; e a terceira está marcada para dia 20 de Janeiro das 15h30 às 19h30. A associação apela a todos para que possam dar o seu contributo para esta causa nobre e que pode salvar vidas.