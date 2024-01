Torres Novas aprova voto de pesar pelo falecimento do ex-autarca Hélder Alves

A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou um voto de pesar pelo falecimento de Hélder Duque Alves, ex-presidente da Junta de Freguesia de Lapas e figura ligada ao associativismo no concelho. Hélder Alves, natural de Torres Novas, que faleceu aos 81 anos. O voto de pesar, apresentado pela bancada do Partido Socialista, destaca o homem “solidário e de enorme espírito altruísta”, cuja vida foi “muito marcada pela participação activa em prol da causa pública.

Além de presidente de Junta das Lapas eleito pelo PS, Hélder Alves passou por diversas colectividades como o Grupo Desportivo Juventude Lapas, Clube Desportivo de Torres Novas, Associação Empresarial de Torres Novas e Associação Humanitária dos Bombeiros Torrejanos, “assumindo um papel fundamental para o desenvolvimento das mesmas”, lê-se no documento, que termina com o endereçar das mais sentidas condolências à família e amigos.