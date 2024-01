VMER de VFX com quase 8 mil horas de uso este ano

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira continua entre as melhores do país e esteve operacional 7.946 horas em 2023, respondendo a um total de 2.096 accionamentos, segundo dados revelados por aquela unidade de saúde. Em Novembro, a VMER teve uma taxa de operacionalidade de cem por cento, com as equipas de médicos e enfermeiros afectos sem faltarem ao serviço. No global, em todo o ano de 2023, a operacionalidade da VMER de Vila Franca de Xira foi de 99% e “comprova a enorme dedicação e o esforço quer dos médicos quer dos enfermeiros que integram as equipas de tripulação da VMER do HVFX”, refere o hospital em comunicado. Março foi o mês em que a VMER mais foi chamada (202 vezes), com Setembro a ser o mês mais calmo, com 168 accionamentos. A operacionalidade da viatura médica de emergência esteve quase sempre acima dos 99%, à excepção dos meses de Setembro (97,7%) e Outubro (96,7%).