Quinto centenário do nascimento de Camões assinalado com concerto no Cartaxo

Espectáculo “Camões: 500 Anos - História, Música e Poesia” está agendado para 27 de Janeiro, no Centro Cultural do Cartaxo.

“Camões: 500 Anos - História, Música e Poesia” é um concerto integrado nas comemorações nacionais dos 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões (1524-1580), que vai ter lugar no Centro Cultural do Cartaxo (CCC)no sábado, 27 de Janeiro, pelas 21h30. Os bilhetes estão à venda no CCC e online na Ticketline. O horário da bilheteira é de quarta a sexta-feira das 14h00 às 20h00. As reservas são válidas até 48 horas antes do início do espectáculo e podem ser efectuadas por telefone ou por e-mail. Para adquirir bilhetes de mobilidade condicionada deve contactar directamente a bilheteira do Centro Cultural do Cartaxo. Para além da interpretação musical, com voz de Pedro Miguel Nunes, violoncelo (Nelson Ferreira) e piano (Pedro Vieira de Almeida), o concerto apresenta um documentário inédito sobre a vida do poeta com a projecção de quadros de pintores portugueses, tais como Columbano Bordalo Pinheiro e José Malhoa.